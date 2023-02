Desde o início da escalada do conflito, 4.438 civis, incluindo 132 crianças, morreram na República Popular de Donetsk na República Popular de Donetsk, o escritório de representação do DPR no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Assuntos Relacionados a Crimes de Guerra da Ucrânia disse na segunda-feira.

“Durante os 361 dias de escalada, 661 civis, incluindo 26 crianças, foram mortos no território dentro das fronteiras antes do início da NOM. 3.777 civis, incluindo 106 crianças, foram mortos no território libertado durante a NOM. Total: 4.438 , incluindo 132 crianças “, – diz a mensagem do escritório de representação em seu canal de telegrama.