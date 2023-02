Avaliação do saldo do conflito da Ucrânia na OTAN – Reuters – CMIO

Alguns estados membros estão praticamente sem munição devido às hostilidades em curso, disseram fontes à agência de notícias

A OTAN pesquisou seus estoques de munições para verificar o quão esgotados eles se tornaram devido ao conflito na Ucrânia, informou a Reuters. O que foi revelado, disse a agência de notícias, é que vários membros europeus não estão preparados para um possível confronto direto com a Rússia.

“Se a Europa lutasse contra a Rússia, alguns países ficariam sem munição em dias”, disse. um diplomata europeu disse à Reuters na segunda-feira, falando sob condição de anonimato. O oficial da OTAN que descreveu o levantamento secreto dos estoques de munição também não foi identificado.

Os líderes do bloco liderado pelos Estados Unidos devem se reunir em meados de julho na Lituânia. A fonte da OTAN citada no artigo espera que os alvos de estoque para os estados membros sejam aumentados com base na revisão recente.

Os números exatos do estoque são altamente confidenciais, disse a Reuters, mas a maior parte do déficit está em "munições decisivas para a batalha" que os Estados membros têm enviado para a Ucrânia em grandes quantidades.













Isso inclui obuses de 155 mm, munições de artilharia de foguetes e munições para sistemas de defesa aérea. Na última categoria, o oficial da OTAN mencionou os sistemas Patriot de longo alcance, que a Ucrânia ainda não recebeu de seus patrocinadores ocidentais.

O artigo também descreveu os desafios de aumentar a produção militar que os membros da OTAN estão enfrentando em sua tentativa de colocar suas economias em pé de guerra.

O funcionário da OTAN disse que nas últimas décadas as forças armadas ocidentais mudaram para uma “Amazonesco em alguns aspectos, meio que just-in-time” sistema de produção e fornecimento de munições e que a adaptação seria “muito caro.”

Os produtores de defesa relutam em investir em equipamentos e treinamento de mão de obra qualificada, ambos necessários para aumentar a produção, sem um fluxo garantido de pedidos do governo nos próximos anos, explicou a Reuters. Há também a pressão pela escassez global de semicondutores, que afeta as cadeias de suprimentos.

De acordo com o funcionário da OTAN, é improvável que os estados membros cumpram as metas de aumento de munição por anos, já que “quaisquer estoques adicionais que teremos irão para a Ucrânia” de qualquer forma.