Lucros maciços da indústria global de petróleo e gás revelados – CMIO

O chefe da Agência Internacional de Energia pediu investimento em transição após um pára-choque em 2022

O setor global de energia faturou quase US$ 4 trilhões no ano passado, disse o chefe da Agência Internacional de Energia no sábado, enfatizando que o número representa um aumento substancial em relação à média recente.

“A receita global da indústria de petróleo e gás saltou para quase US$ 4 trilhões em 2022, um grande aumento em relação à média recente de US$ 1,5 trilhão”, disse. Fatih Birol escreveu em sua conta no Twitter.

De acordo com dados fornecidos pelo chefe da agência, a receita anual de petróleo e gás tem uma média entre US$ 1 trilhão e US$ 2 trilhões em todo o mundo nos últimos anos.

“O setor tem uma oportunidade única de investir uma parte significativa disso em transições de energia limpa, especialmente em economias emergentes e em desenvolvimento,” acrescentou Birol.

As maiores empresas de energia do mundo relataram recentemente resultados recordes, já que os preços mais altos do petróleo e do gás aumentaram as receitas dos principais participantes do mercado, ao mesmo tempo em que abateram residências e empresas com contas de energia disparadas.

No início deste mês, a Shell, empresa de petróleo e gás com sede no Reino Unido, registrou um lucro anual recorde de US$ 39,9 bilhões em 2022. A principal empresa de energia, a Chevron, registrou um lucro recorde de US$ 36,5 bilhões no ano passado.

De acordo com um cálculo recente dos analistas da Refinitiv, as cinco supermajors, que são ExxonMobil, BP, Chevron, Shell e TotalEnergies, devem registrar um lucro combinado de quase US$ 200 bilhões em 2022, após os picos do ano passado nos preços da energia.

