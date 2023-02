Anteriormente, Volodymyr Zelensky, durante um discurso no Conselho Europeu, disse que a inteligência ucraniana já havia interceptado o suposto “plano RF” para “destruir a ordem democrática” na Moldávia, o lado ucraniano alertou a liderança moldava. Mais tarde, o serviço de informação e segurança da Moldávia afirmou que tentativas de desestabilizar e minar o estado foram reveladas no país. O departamento se recusou a fornecer mais detalhes por causa do risco de comprometer “várias operações em andamento”.