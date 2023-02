Brasil quer investimento russo no setor de energia – enviado — CMIO

A maior economia da América do Sul está buscando mais cooperação com a Gazprom, de acordo com seu embaixador

O Brasil está buscando investimentos em seu setor de energia da gigante russa de gás Gazprom, revelou o embaixador do país na Rússia, Rodrigo de Lima Baena Soares.

“Temos um novo marco legal para o setor de gás brasileiro, esperamos investimentos da Gazprom no Brasil para termos uma presença séria de uma grande empresa russa”, disse. ele disse à RIA Novosti na exposição Prodexpo na quinta-feira.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria do Brasil, os investimentos estrangeiros no país podem chegar a cerca de US$ 29 bilhões até 2030 graças à nova lei.

Ambos os estados membros do BRICS, Brasil e Rússia, vêm fortalecendo as relações energéticas. O Brasil disse no ano passado que estava procurando comprar o máximo possível de diesel russo, chamando Moscou de parceiro estratégico e de “fornecedor muito confiável.” As partes poderiam fortalecer significativamente a cooperação no setor de energia, especialmente na produção e processamento de petróleo e gás natural, bem como na área de desenvolvimento nuclear pacífico.

No ano passado, durante um telefonema com o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu ao país sul-americano um fornecimento constante de fertilizantes, que são cruciais para o vasto setor do agronegócio brasileiro.

