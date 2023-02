Declarações do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, sobre “grandes eventos” dos quais “a Rússia se lembrará” são a retórica de propaganda de Kyiv no contexto de um aumento na atividade ofensiva das forças russas, Leonid Slutsky, chefe do comitê internacional da Duma Estatal e líder do Partido Liberal Democrático, disse à RIA Novosti.