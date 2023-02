Alexey Zhuravlev, primeiro vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal, comentando as palavras do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, sobre “grandes eventos” dos quais “a Rússia se lembrará”, disse que a diplomacia ucraniana há muito “se transformou em um mercado que atrai a atenção com um grito alto”.