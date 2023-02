Ataques militares israelenses em postos militares do Hamas

Os militares israelenses atacaram postos militares do movimento radical palestino Hamas depois que quatro foguetes foram disparados da Faixa de Gaza na noite de segunda-feira, disseram as Forças de Defesa de Israel.

Quatro mísseis terra-ar foram disparados da Faixa de Gaza, de acordo com um post no canal Telegram do exército. Nota-se que três foguetes explodiram no ar, outro caiu em áreas abertas.