EUA abatem outro ‘objeto não identificado’ – CMIO

A mudança foi autorizada por Joe Biden e pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau “com muita cautela”.

Um caça americano derrubou um objeto não identificado no espaço aéreo canadense, sob ordens do presidente Joe Biden e do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O incidente marca a terceira vez que os EUA destruíram um objeto voador na região nas últimas semanas.

Em um comunicado no sábado, a Casa Branca disse que os dois líderes falaram sobre “o objeto não identificado e não tripulado” avistado no espaço aéreo norte-americano. Observou que o ofício “foi rastreado e monitorado de perto pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) nas últimas 24 horas”, com Biden constantemente informado sobre o assunto.

“Com muita cautela e por recomendação de seus militares, o presidente Biden e o primeiro-ministro Trudeau autorizaram que fosse retirado”, disse. a declaração lida. A operação foi realizada com um caça norte-americano F-22.

Em um tweet separado, Trudeau disse que o dispositivo foi derrubado sobre Yukon, no noroeste do Canadá. Ele também afirmou que Ottawa iria “recuperar e analisar os destroços do objeto.”













Comentando sobre o incidente, a Ministra da Defesa do Canadá, Anita Anand, disse “é muito cedo” para dizer se a aeronave veio da China ou não. Ela notou que o dispositivo, que estava “voando a uma altitude de aproximadamente 40.000 pés (12.000 metros), entrou ilegalmente no espaço aéreo canadense e representa uma ameaça razoável à segurança do voo civil”.

No entanto, ela descreveu o item como “potencialmente semelhante ao que foi abatido na costa da Carolina do Norte, embora menor em tamanho e de natureza cilíndrica.”

Na semana passada, o Pentágono destruiu um suposto “balão espião” sobre o Atlântico, alegando que Pequim o estava usando para “visitar locais estratégicos” nos E.U.A.

A China descreveu o balão como um “aeronave civil” que se desviou para o espaço aéreo dos EUA devido a circunstâncias de força maior. Pequim também acusou Washington de usar o incidente como pretexto para “atacar e difamar a China”.

Na sexta-feira, a Casa Branca afirmou que outro “objeto de alta altitude” foi destruído por aviões de guerra dos EUA perto do Alasca. Não identificou sua origem, mas afirmou que “representava uma ameaça razoável à segurança do voo civil”.