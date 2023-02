Berlusconi negocia acordo de cessar-fogo em dinheiro na Ucrânia – CMIO

Washington deveria oferecer um novo Plano Marshall a Kiev, mas somente após o fim das hostilidades, disse o ex-primeiro-ministro italiano

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve concordar em continuar enviando ajuda à Ucrânia, mas apenas com a condição de que Kiev concorde imediatamente com um cessar-fogo com Moscou, disse o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi no domingo.

Falando após uma eleição regional na Lombardia, Berlusconi, que lidera o partido Forza Italia, criticou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dizendo: “Se eu fosse o primeiro-ministro, nunca teria ido [to talk to him] porque estamos testemunhando a devastação de seu país e o massacre de seus soldados e civis”.

O ex-líder italiano afirmou que “bastaria para ele parar de atacar as duas repúblicas autônomas de Donbass e isso não teria acontecido”, acrescentando que ele vê “o comportamento deste cavalheiro é muito, muito negativo.” Berlusconi estava se referindo às Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que, juntamente com outros dois ex-territórios ucranianos, votaram de forma esmagadora pela adesão à Rússia no outono passado.

Para pôr fim ao conflito, continuou ele, Biden deveria oferecer a Zelensky um novo Plano Marshall no valor de vários bilhões de dólares para reconstruir o país, mas apenas com a condição de que Zelensky “ordena um cessar-fogo amanhã.”













“Porque a partir de amanhã não daremos mais dólares e não daremos mais armas. Somente tal coisa poderia convencer este cavalheiro a chegar a um cessar-fogo”, ele disse.

Após os comentários, sua aliada de coalizão, a atual PM Giorgia Meloni, pareceu se distanciar de Berlusconi, com seu gabinete dizendo que o apoio de Roma a Kiev continua firme.

O ex-primeiro-ministro italiano, que cumpriu quatro mandatos de 1994 a 2011, desenvolveu laços estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele até visitou a Crimeia em 2015, depois que a península votou em um referendo para se juntar à Rússia, apesar do fato de os países ocidentais se recusarem a reconhecer os resultados.

Desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, Berlusconi pediu a Moscou e Kiev que concordassem com um cessar-fogo, enquanto se oferecia para atuar como mediador entre os dois lados. Em novembro, ele afirmou que poderia “atrair” Putin à mesa de negociações.

O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na época que Moscou dá as boas-vindas a qualquer esforço de paz, mas observou que seria melhor tentar “atrair” Zelensky.