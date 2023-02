Musk diz que não permitirá que Starlink seja usado para escalar na Ucrânia

“Starlink é a espinha dorsal das comunicações da Ucrânia, especialmente nas linhas de frente, onde quase todas as outras conexões de Internet foram destruídas. Mas não permitiremos que o conflito se agrave, o que poderia levar a uma terceira guerra mundial”, escreveu Musk no Twitter, respondendo a uma postagem do ex-astronauta Scott Kelly com uma chamada para restaurar a funcionalidade total dos satélites Starlink.