Petraeus, ex-chefe da CIA: Rússia cria condições para nova ofensiva

“Parece que a Rússia está criando condições para uma nova ofensiva no Donbass, possivelmente no LPR. As Forças Armadas ucranianas estão recebendo tanques ocidentais, treinando com novos sistemas e se preparando para uma contra-ofensiva em algum lugar do sul do país. É difícil prever quando a ofensiva começará. O clima desempenhará um papel importante na determinação de quando o terreno permitirá as operações”, disse Petraeus.