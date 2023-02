Negócios austríacos não deixam a Rússia – embaixador – CMIO

As empresas permaneceram apesar de “pressão sem precedentes”, disse o enviado russo

A grande maioria das empresas austríacas presentes na Rússia continua operando mesmo diante das sanções ocidentais, afirmou na sexta-feira o embaixador russo em Viena, Dmitry Lyubinsky.

A maioria das 650 empresas austríacas que trabalham no mercado russo permaneceram, disse o diplomata em entrevista à RIA Novosti.

Lyubinsky observou que os empresários em ambos os países “estão mostrando grande interesse na continuação da cooperação mutuamente benéfica.” Ele acrescentou que, apesar de enfrentar “pressão sem precedentes” apenas um “punhado” das empresas austríacas optaram por deixar a Rússia.

O enviado apontou números que indicam que a Rússia permaneceu entre os dez principais parceiros comerciais da Áustria em 2022. Também ficou em sexto lugar em termos de volumes de exportação. “apesar do desejo das autoridades austríacas de congelar tudo relacionado à Rússia”, Lyubinsky afirmou.













As empresas austríacas, em particular as indústrias com alto consumo de energia, sofreram pesadas perdas devido às sanções anti-russas.

As observações do embaixador ocorrem no momento em que as importações de gás russo para a Áustria se aproximam dos níveis pré-conflito, com a gigante energética russa Gazprom mais uma vez entregando os valores totais contratados.

“Estamos temporariamente de volta a 100% [gas deliveries] no momento, mas também vimos volumes de 30% ou menos no passado”, disse o CFO da principal empresa de energia austríaca OMV, Reinhard Florey, segundo a Euroactiv.

A Áustria depende fortemente do fornecimento de gás natural russo, com cerca de 80% de seu consumo doméstico coberto pelo país sancionado.

