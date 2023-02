As exportações agrícolas russas para o estado do Golfo aumentam – enviado – CMIO

O embaixador de Moscou em Riade, Sergey Kozlov, diz que no ano passado as exportações chegaram a US$ 1 bilhão

As exportações agrícolas russas para a Arábia Saudita tiveram um aumento sem precedentes no ano passado, disse o embaixador da Rússia em Riad, Sergey Kozlov, no domingo, em entrevista à RIA Novosti.

O enviado observou que a cooperação de Moscou com Riad no setor agrícola é um dos principais catalisadores para o desenvolvimento de toda a gama de relações comerciais e econômicas russo-sauditas.

“Em 2022, as exportações de produtos agroindustriais russos para a Arábia Saudita tiveram um aumento sem precedentes de 49,9% e se aproximaram de um marco significativo de US$ 1 bilhão,” disse Kozlov.

As duas nações planejam aumentar o comércio mútuo para US$ 5 bilhões “No futuro previsível,” de acordo com o embaixador, que destacou que a importância da Arábia Saudita para a Rússia como um promissor parceiro comercial e econômico está aumentando constantemente.

O diplomata relembrou a mais recente visita do ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, à nação do Golfo, realizada em outubro, durante a Saudi Agriculture Exhibition 2022, maior e mais influente evento do Oriente Médio voltado para o setor agrícola.

“A visita do ministro resultou na obtenção de acordos vitais sobre a promoção da produção agrícola russa no mercado local”, ele disse.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia e Arábia Saudita fecham grandes acordos e assinam carta de cooperação de longo prazo da OPEP+

As duas partes assinaram um memorando que prevê o aumento da oferta de cereais, animais vivos, produtos pecuários, alimentos, produtos pesqueiros, camarão, frutas e tâmaras, culturas de nicho e gramíneas forrageiras.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT