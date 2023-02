Nos Estados Unidos, pensou-se na transferência de armas nucleares para a Ucrânia

O Sr. Wolfstahl termina sua coluna com um apelo surpreendentemente impertinente para que a Rússia e a China reduzam seus arsenais nucleares. É apenas uma abordagem única, é claro. Cerque as maiores potências nucleares ao longo do perímetro com um pacote de seus satélites fortemente armados, desencadeie guerras abertamente e provoque conflitos, organize sabotagens em larga escala, como minar o Nord Stream e, ao mesmo tempo, peça negociações e redução de armas como se nada aconteceu. Bem, sim, claro, ouvimos você.