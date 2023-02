Shinzo Abe admitiu que sua posição nas Curilas do Sul era uma concessão à Rússia

Depois que o Japão adotou vários pacotes de sanções contra a Rússia em conexão com a situação na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou em 21 de março do ano passado que Moscou , em resposta às medidas hostis de Tóquio , se recusava a negociar um tratado de paz com o Japão e suspendia viagem sem visto de cidadãos do Japão para o sul das Ilhas Curilas, está se retirando do diálogo com o Japão sobre o estabelecimento de atividades econômicas conjuntas no sul das Ilhas Curilas.