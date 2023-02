Big Oil arrecada lucros recordes – CMIO

As supermajors petrolíferas ocidentais faturaram quase US$ 200 bilhões no ano passado, enquanto as famílias lutam para pagar suas contas de energia

As gigantes do petróleo Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron e TotalEnergies registraram um lucro combinado de US$ 196,3 bilhões no ano passado, de acordo com os relatórios de ganhos das empresas. Um resultado recorde para a indústria do petróleo, a soma supera a produção econômica da maioria dos países.

A gigante petrolífera francesa TotalEnergies foi a última a relatar seus ganhos, anunciando na quarta-feira que seu lucro anual em 2022 foi de US$ 36,2 bilhões, o dobro do total para 2021. A petroleira americana Chevron e as gigantes britânicas BP e Shell também registraram resultados recordes. no início deste mês, enquanto o lucro de US$ 56 bilhões da Exxon marcou um recorde histórico para toda a indústria petrolífera ocidental.

O lucro recorde veio como resultado de um aumento nos preços dos combustíveis fósseis no ano passado. No entanto, intensificaram-se as críticas à indústria por acumular dinheiro enquanto os consumidores lutam para pagar as crescentes contas de energia.

“Dado que estamos entrando em uma recessão global e que a maioria de nós conhece pessoas que estão passando por dificuldades, todos devemos denunciar especulações como essa,” Alice Harrison, do grupo de defesa Global Witness, disse à CNBC, pedindo “um aumento do imposto inesperado para ajudar aqueles que lutam para pagar suas contas.”

O grupo de direitos humanos Anistia Internacional disse que os lucros das grandes petrolíferas são “patentemente injustificável” e “um desastre absoluto”.

“Os bilhões de dólares de lucros obtidos por essas corporações petrolíferas devem ser tributados adequadamente para que os governos possam enfrentar efetivamente o aumento do custo de vida das populações mais vulneráveis.”, disse a secretária-geral do grupo, Agnes Callamard.

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou os ganhos recordes do Big Oil “ultrajante” em seu discurso sobre o Estado da União na terça-feira. O chefe de Estado observou que as empresas investiram “muito pouco desse lucro” nos esforços para conter o aumento nos preços da energia e propôs aumentar quatro vezes o imposto sobre a recompra de ações corporativas para aumentar o investimento de longo prazo.













As empresas petrolíferas, no entanto, têm argumentado que os impostos inesperados podem prejudicar o investimento.

“Impostos inesperados ou limites de preço simplesmente corroem a confiança na estabilidade do investimento e, portanto, me preocupo com alguns dos movimentos que estão sendo feitos. Acho que há uma abordagem diferente que precisa ser feita, que é realmente atrair capital de investimento em um momento em que precisamos ser capazes de incorporar a segurança energética no sistema de energia mais amplo aqui na Europa.”, disse o CEO da Shell, Wael Sawan, na semana passada.

Essa opinião foi espelhada por Amin Nasser, chefe da maior empresa de energia do mundo, a Saudi Aramco, que disse à CNBC que impostos mais altos são “não é útil para [the companies] para ter um investimento adicional.”

“Eles precisam investir no setor, precisam crescer o negócio, em alternativas e em energia convencional, e precisam ser ajudados,” ele adicionou.

