Mídia: Eleições na Turquia podem não ocorrer devido às consequências de terremotos

“Nenhuma avaliação foi feita nos comitês competentes do AKP sobre o adiamento ou cancelamento da data das eleições. No entanto, a opção de 14 de maio começou a enfraquecer. Por outro lado, rumores circulam nos corredores da oposição republicana Partido do Povo que o presidente Tayyip Erdogan adiará as eleições por pelo menos 1 ano Meral Akşener, presidente do İyi (Bom Partido), disse a repórteres que viajaram com ela para a zona do terremoto que as eleições marcadas para 14 de maio foram adiadas, mas não espera ser cancelado.