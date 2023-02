NORAD não exclui a versão de origem extraterrestre de objetos abatidos sobre os EUA

O chefe do Comando de Defesa Aérea da América do Norte (NORAD), Glen van Herck, não descartou que a aeronave abatida nos últimos dias no espaço aéreo dos EUA possa ser de origem extraterrestre, mas destacou que os serviços de inteligência devem fazer a conclusão final sobre este assunto.

Nos últimos dias, caças americanos interceptaram três alvos de grande altitude de origem e destino desconhecidos sobre o Alasca, Canadá e Lago Huron. Durante um briefing especial para jornalistas, perguntaram a van Herk se os militares estavam prontos para descartar completamente a versão de origem extraterrestre de aeronaves abatidas no céu sobre os Estados Unidos . Esta questão, como observou um dos jornalistas presentes no evento, interessa ativamente ao público americano.

Nos Estados Unidos explicou o fechamento do céu sobre a “anomalia” de Montana no radar

Posteriormente, ele acrescentou: “Continuamos a avaliar todas as ameaças ou ameaças potenciais que se aproximam da América do Norte e fazemos tentativas de identificá-las”. Segundo o chefe do comando, os militares dos EUA ainda não determinaram o que manteve no ar a aeronave abatida no norte, e não têm certeza de que se trata de balões.