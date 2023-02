Mídia: os militares dos EUA derrubaram um objeto sobre o Lago Huron por ordem de Biden

Também é relatado que, de acordo com uma autoridade dos EUA, o objeto foi detectado pela primeira vez no estado de Montana no sábado. Os EUA avaliaram que não representavam uma ameaça militar a nenhum alvo em terra. Refira-se ainda que os Estados Unidos não têm indícios de que o objeto possa ser utilizado para vigilância, contudo, segundo o responsável, tal não pode ser descartado.