As esperanças ocidentais de que a Rússia será separada em vários estados menores são em vão, já que apenas Moscou pode decidir sobre a forma das fronteiras do país, disse o líder da República Russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov.

“Quanto ao colapso da Rússia, essas tentativas foram feitas pelo Ocidente desde os anos 1990”, Kadyrov escreveu no Telegram no domingo.

“As fronteiras russas mudam apenas quando ela mesma quer isso”, o líder checheno insistiu, deixando claro que essas tentativas não terão sucesso.













Kadyrov disse que escreveu seu post em resposta a uma “especialista superconfiante” da Ucrânia que previu um cenário em que o estado russo é dissolvido.

O especialista em questão provavelmente era Aleksey Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, que afirmou no sábado que a Rússia era um estado colonial que iria desmoronar de qualquer maneira.

“Haverá Ichkeria grátis [the name given to Chechnya by the separatists in the 1900s], Tartaristão, Daguestão. Isso acontecerá em um futuro próximo e precisamos nos preparar para isso e não fingir que se eles [Russia] têm armas nucleares, isso não vai acontecer”, Danilov disse.

As fronteiras russas mudaram pela última vez no outono, quando as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, e as regiões de Zaporozhye e Kherson se juntaram à Rússia após referendos, nos quais as populações dessas áreas apoiaram a mudança de forma esmagadora.