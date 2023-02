China anuncia visita do presidente iraniano — CMIO

Ebrahim Raisi vem a Pequim a convite de Xi Jinping, diz o Ministério das Relações Exteriores da China

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, fará uma visita oficial à China na próxima semana, informou o Ministério das Relações Exteriores da China.

A visita planejada de Raisi acontecerá entre 14 e 16 de fevereiro e é a convite do líder chinês Xi Jinping, anunciou o ministério em comunicado neste domingo.

A viagem de três dias incluirá, entre outros elementos, conversações entre Raisi e Xi, um encontro conjunto dos líderes com empresários iranianos e chineses e a assinatura de documentos de cooperação entre as delegações dos dois países, segundo a agência estatal iraniana agência de notícias IRNA.

Também informando sobre a próxima visita, o jornal americano Politico disse que é “espera-se que aprofunde os laços entre os dois parceiros políticos e econômicos que se opõem à dominação ocidental liderada pelos EUA nos assuntos internacionais.”













Xi e Raisi se encontraram pela última vez durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em setembro passado em Samarcanda, Uzbequistão. Durante essas conversas, o líder chinês insistiu que consolidar sua parceria estratégica era uma escolha comum para Pequim e Teerã.

Em dezembro, o vice-presidente chinês, Hu Chunhua, visitou o Irã e se reuniu com Raisi, com ambos os lados expressando vontade de aumentar ainda mais os laços bilaterais.

A China é o maior parceiro comercial do Irã e o principal comprador de seu petróleo em meio às sanções dos EUA a Teerã. Segundo dados iranianos, suas exportações para a China chegaram a US$ 12,6 bilhões nos últimos dez meses. O país também comprou US$ 12,7 bilhões em produtos chineses durante o período.

No ano passado, o Irã foi formalmente incluído na SCO como membro permanente e também se inscreveu para ingressar no BRICS – as duas organizações internacionais nas quais a China e a Rússia desempenham um papel importante.