Elon Musk aborda relatórios de OVNIs – CMIO

O CEO do Twitter disse que seus “amigos” extraterrestres estão “passando por aqui”

O CEO da SpaceX e do Twitter, Elon Musk, referiu-se no domingo a uma série de relatos de OVNIs como seu alienígena. “amigos” visitando a Terra. Uma série de objetos não identificados foram vistos em todo o mundo desde que os EUA derrubaram um suposto “balão de vigilância chinês” e dois outros objetos.

“Não se preocupe,” o bilionário twittou. “Apenas alguns dos meus [alien] amigos meus passando por aqui…”

No domingo, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) fechou um setor do espaço aéreo acima do Lago Michigan, levantando-o logo depois. A restrição ocorreu menos de um dia depois que o NORAD fechou o espaço aéreo sobre o centro de Montana em resposta a um suposto “anomalia do radar”.

Mais ao norte no sábado, caças dos EUA abateram uma aeronave não identificada e não tripulada sobre o Canadá. Um objeto semelhante foi abatido sobre o Alasca na sexta-feira, enquanto um balão chinês foi derrubado na costa da Carolina do Sul no último sábado. Funcionários dos EUA se referiram ao último objeto como um chinês “balão de vigilância” enquanto Pequim insistia que era um “aeronave civil” que desviou do curso.

Falando à Fox News, autoridades dos EUA descreveram um dos objetos derrubados desde sexta-feira como um “pequeno balão metálico com uma carga amarrada”, enquanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse à ABC News no domingo que ambos os ofícios foram “balões”.

#QUEBRA : Agora objeto voador não identificado (OVNI) visto no céu de #Uruguai. A Força Aérea do Uruguai está investigando o assunto. O que está acontecendo neste mundo? Esses eventos dos EUA ao Uruguai, do Canadá à China estão relacionados a alienígenas 👽 ou apenas a balões espiões chineses? pic.twitter.com/5kPG2j1JoI — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) 12 de fevereiro de 2023

Em outro lugar, o jornal chinês Global Times disse no domingo que as autoridades da cidade costeira de Rizhao estavam se preparando para abater um “objeto voador não identificado,” enquanto a Força Aérea Uruguaia disse no sábado que havia enviado investigadores para a área de Termas de Almiron para coletar informações sobre relatórios de “luzes piscando no céu” na sexta-feira à noite.

Não há evidências de que o fechamento do espaço aéreo nos EUA e os relatórios de OVNIs na China e no Uruguai estejam conectados. No entanto, o excesso de relatórios gerou entusiasmo entre os entusiastas de OVNIs online.

Apesar de uma vez referindo-se para si mesmo como “um alienígena tentando voltar ao meu planeta natal,” Musk é cético quanto à existência de vida inteligente fora da Terra. Em um discurso na cúpula do G20 do ano passado na Indonésia, ele disse que a humanidade pode um dia descobrir “civilizações alienígenas ou civilizações que existiram há milhões de anos”. No entanto, ele declarado em 2018 que a existência dessas civilizações não é certa e que os humanos deveriam “preservar a luz da consciência tornando-se uma civilização espacial.”