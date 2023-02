Ministro alemão pede distribuição igualitária de refugiados ucranianos – CMIO

“Não pode continuar assim”, diz Nancy Faeser sobre disparidade nos números recebidos por vários estados membros

Algumas nações da UE deveriam fazer mais para aliviar a pressão de outros Estados membros que acolheram um grande número de ucranianos que fogem do conflito com a Rússia, disse a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser.

Será necessária uma melhor coordenação entre os países da UE se a escalada da situação na Ucrânia causar outra onda de refugiados, disse Faeser em entrevista ao jornal Bild am Sonntag no domingo.

“A Polônia recebeu até agora mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos – a Espanha 160.000. Não pode continuar assim”, disse. ela afirmou.

A própria Alemanha aceitou mais de um milhão de ucranianos desde o início do conflito há quase um ano. Segundo Faeser, oito em cada dez refugiados que chegaram ao país em 2022 eram da Ucrânia.

Números divulgados pela ONU no início desta semana sugerem que cerca de oito milhões de ucranianos se tornaram refugiados devido aos combates, com pelo menos 4,8 milhões deles solicitando registro temporário na UE.

Fontes de segurança disseram à agência de notícias TASS no final de janeiro que a Rússia recebeu mais de 5,2 milhões de refugiados da Ucrânia, incluindo cerca de 730.000 crianças, desde o início do conflito. Cerca de 4.000 pessoas do país entram diariamente no território russo, com 987 alojamentos temporários criados para eles, disseram as fontes.