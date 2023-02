Credit Suisse congela mais de um terço dos ativos russos na Suíça

Um dos maiores bancos suíços, o Credit Suisse (CS), bloqueou ou congelou mais de um terço dos ativos russos registrados na Suíça – 17,6 bilhões de francos ( mais de US$ 19 bilhões), informou o jornal local SonntagsZeitung, citando informações recebidas do banco.

Segundo dados oficiais das autoridades do país, devido a sanções relacionadas à operação especial russa na Ucrânia, a Suíça congelou os ativos da Federação Russa no valor de 7,5 bilhões de francos suíços e bloqueou 15 propriedades.

De acordo com o SonntagsZeitung, cerca de US$ 50 bilhões em fundos russos foram declarados no país.