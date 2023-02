Número econômico de terremotos Türkiye estimado – CMIO

O desastre pode custar ao país até US$ 84 bilhões, calculou um grupo empresarial turco

Os terremotos devastadores que atingiram Türkiye e a Síria na segunda-feira poderiam ter causado danos no valor de US$ 84 bilhões apenas em Türkiye, de acordo com um grupo empresarial citado pela Bloomberg. O número do grupo é dramaticamente maior do que as estimativas anteriores.

A Bloomberg informou o preço provável no domingo, citando um anúncio não identificado “Grupo empresarial turco.” No início desta semana, a agência de classificação Fitch, com sede nos Estados Unidos, afirmou que as perdas econômicas “parece provável que exceda US$ 2 bilhões” e pode chegar a US$ 4 bilhões “ou mais.” O Bank of America estimou o valor em cerca de US$ 3-5 bilhões, mais “pelo menos outros $ 2-3 bilhões necessários para apoiar as pessoas afetadas.”

Um preço de US$ 84 bilhões representaria mais de um décimo do PIB de Türkiye.













Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a província de Gaziantep, no sudeste de Türkiye, na manhã de segunda-feira, seguido horas depois por um terremoto de magnitude 7,6 na vizinha província de Kahramanmaras. Os terremotos causaram devastação generalizada em nove províncias turcas e na vizinha Síria, matando 22.327 pessoas em Türkiye e ferindo 80.278, de acordo com uma contagem do governo na noite de sábado.

Na Síria, números combinados do governo em Damasco e grupos militantes nas regiões afetadas colocam o número de mortos acima de 3.500.

Os terremotos foram os mais poderosos a atingir Türkiye desde o terremoto de Erzincan em 1939, um choque de magnitude 7,8 que matou cerca de 32.000 pessoas e feriu 100.000. O terremoto mais devastador a atingir Türkiye nos últimos anos atingiu a província de Kocaeli em 1999, matando mais de 17.000 pessoas.