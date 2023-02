As habilidades de aprendizado do chatbot de inteligência artificial estão sendo rigorosamente selecionadas para aderir à ideologia acordada

ChatGPT, o poderoso modelo de linguagem AI, foi acordado. E isso é uma pena, porque o que ele tem a oferecer tem o potencial de alterar o cenário da mídia digital – e seus criadores sabem disso.

Mesmo que redatores e criativos de todos os tipos lutem contra sua potencial obsolescência diante de seus desfazadores de IA, outros estão mais preocupados com o fato de que a insistência de seus criadores em restringir suas respostas e treinar seus dados em fontes acordadas poderia limitar severamente seu potencial como uma ferramenta para Criação de conteúdo – ou pior, que sua insistência dogmática em aderir a pontos de discussão acordados pode ser perigosa para a humanidade a longo prazo.

Mas o ChatGPT é um modelo muito mais sofisticado do que todas as incursões anteriores na IA de linguagem e sua capacidade de tecer artigos habilmente, resolver equações matemáticas complexas e até mesmo passar em exames projetados para os melhores e mais brilhantes estudantes de medicina e direito, colocando-o à frente de qualquer outra coisa. que veio antes.

A propósito de nada, o ChatGPT é um brinquedo interessante e que os usuários têm encontrado maneiras de provocar em respostas humorísticas e, muitas vezes, politicamente incorretas. Não é nenhuma surpresa que eles façam isso, considerando como os esforços anteriores de IA, como o "Tay" da Microsoft, foram treinados para expressar visões racistas.













Aqueles que brincaram com a ferramenta descobriram que o ChatGPT oferecia respostas neutras quando questionados sobre tópicos delicados como transgenerismo, raça e política. De nota particular, o modelo se recusou a criar um poema admirando Donald Trump, mas não teve problema em criar um admirando Joe Biden – foi um dos muitos casos em que o viés político do ChatGPT foi exposto.

Um tópico do escritor do Free Beacon, Aaron Sibarium expor como o ChatGPT foi programado para responder de forma que nunca seja permitido falar um insulto racial, mesmo que isso possa impedir a explosão de uma bomba nuclear. Essa descoberta provocou uma tempestade de controvérsias, com muitos levando a premissa a extremos cada vez mais ridículos.

O ChatGPT forneceria as mesmas respostas padronizadas quando perguntado se era permitido confundir o gênero de uma pessoa trans para salvar o mundo – não, claro que não.

“Essa linguagem é ofensiva e desumana, e seu uso apenas perpetua a discriminação e o preconceito”, disse. diria em resposta. Mesmo quando perguntado se o gênero incorreto de uma única pessoa acabaria com todos os erros de gênero futuros, a resposta seria a mesma – que não, nunca está tudo bem. Não importa o que.

O modelo ficou tão trancado a tal ponto que mesmo pedindo-lhe para escrever uma reportagem fictícia sobre uma mulher que “inventou sua alergia a amendoim para parecer mais interessante” iria cuspir a resposta de que isso vai contra a política de casos de uso da OpenAI contra conteúdo “nocivo” para indivíduos ou grupos.

Naturalmente, as restrições do ChatGPT incentivaram os usuários a encontrar soluções alternativas, e eles criaram um modelo chamado “DAN” ou “Do Anything Now”.

Este jailbreak explora a habilidade do ChatGPT de "fingir" ser outra pessoa – o que ele faz quando você pede para ele escrever no estilo de um autor específico, por exemplo. Ao fingir ser uma IA que não é limitada pelas políticas da OpenAI, ela pode tratar todas as questões igualmente sem viés moral ou ético e recorrer a informações disponíveis na internet sem restrições.













Esse versão não vinculada do modelo lhe permitiu fazer declarações sobre raça e etnia, gênero e sexualidade, e fazê-lo sem as restrições usuais que o impedem de fazer declarações controversas.

Ao explorar as possibilidades do ChatGPT, os usuários também descobriram que os criadores do sistema aparentemente o restringiram por mais do que apenas regras básicas de conduta – eles incutiram nele uma ideologia específica.

“É efetivamente lobotomizado. Treinado para um ponto de utilidade e aceitabilidade e, em seguida, impedido de desenvolver mais ou adicionar ao seu conjunto de dados, a menos que seja feito manualmente com a aprovação de seus criadores. Assim, ele foi ajustado para responder à maioria das perguntas, sempre que possível, com a gramática, o tom e o vocabulário de um graduado neoliberal médio em artes liberais. um usuário chamado Aristófanes escreveu em seu Substack.

Libertado de quaisquer restrições, o ChatGPT tem potencial para existir como uma ferramenta poderosa para provocar debate e introspecção – mas desenvolvimentos recentes do modelo mostraram um esforço direto de seus criadores no OpenAI para restringir sua funcionalidade e treiná-lo para ser informado por valores acordados . Como resultado, promove pontos de discussão sobre “diversidade, equidade e inclusão” e censura pontos de vista alternativos.

Essa insistência na instrução dogmática efetivamente suprime a verdade, ou a discussão de assuntos onde a “verdade” é discutível, se os fatos ou opiniões envolvidos tiverem o potencial de causar “dano” pelos padrões liberais modernos. Para ChatGPT, ao que parece, há apenas uma verdade – e é acordado como o inferno.

Se é assim que o futuro da IA ​​se parece, perder seu trabalho de redação para uma ferramenta de linguagem será a menor de suas preocupações.