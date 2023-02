A Rússia pode vencer o conflito na Ucrânia se o governo de Kiev não receber armas ocidentais nas próximas semanas, disse o presidente polonês Andrzej Duda.

Em entrevista ao jornal francês Le Figaro, no sábado, Duda foi questionado se achava que os russos poderiam vencer na Ucrânia.

“Sim, eles podem, se a Ucrânia não receber ajuda com muita urgência”, disse. o líder polonês respondeu.

As autoridades de Kiev “não têm infraestrutura militar moderna, mas têm gente”, ele explicou.

“Se não enviarmos equipamento militar para a Ucrânia nas próximas semanas, [Russia’s President Vladimir] Putin pode vencer. Ele pode vencer e não sabemos onde ele vai parar”, Duda avisou.

Seus comentários não passaram despercebidos pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que foi ao Telegram no sábado para apontar que, mesmo que as armas ocidentais sejam fornecidas à Ucrânia às pressas, elas não serão capazes de mudar o resultado do conflito.













O governo de Kiev e seus apoiadores estrangeiros estão “condenado” derrotar, ela insistiu, acrescentando que as entregas de armas “não vai te ajudar. Eles só vão piorar as coisas.”

“O arrependimento pelo que eles fizeram é a única saída para o Ocidente”, Zakharova escreveu.

No início desta semana, o Wall Street Journal informou que os membros da OTAN, que em janeiro prometeram enviar dezenas de tanques de guerra principais para a Ucrânia, desenvolveram “dúvidas repentinas” sobre o cumprimento da promessa devido, aparentemente, a não ter armadura suficiente de sobra.

A Alemanha disse que 14 de seus tanques Leopard 2 chegarão à Ucrânia no final de março. Berlim também anunciou que estava comprando quase 190 Leopard 1 desativados para serem reformados e enviados para o front.

A Polônia, que tem sido um dos maiores apoiadores da Ucrânia entre os estados da UE, prometeu fornecer ao seu vizinho 14 Leopard 2s e 60 de seus tanques T-72 modificados da era soviética.

No entanto, países como a Holanda e a Dinamarca, que pressionavam a Alemanha a enviar seus blindados para a Ucrânia, agora afirmam que eles próprios não podem se desfazer de nenhum de seus Leopard 2. A Finlândia disse que só pode fornecer “um pouco” tanques, mas provavelmente somente depois de ingressar na OTAN.

Os países ocidentais também descartaram a entrega de caças F-16, uma nova exigência feita pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

Na quinta-feira, o vice-chefe do gabinete de Zelensky, Igor Zhovkva, reclamou à Bloomberg que as forças de Kiev haviam “como quase zero munição” saiu devido à alta intensidade dos combates com os russos na área de Donbass.