Ocidente manipula grupos terroristas no Afeganistão, diz Kabulov

“Sempre soubemos que era arriscado fazer negócios no Afeganistão. É por isso que você não vê muitas empresas russas lá. As empresas chinesas deram o melhor de si. É do interesse do Afeganistão desenvolver essas minas de cobre no leste do Afeganistão e alguns outros projetos. A China está sob ataque porque há muitos atores e grupos terroristas operando no Afeganistão”, acrescentou Kabulov.