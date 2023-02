Adidas se prepara para perdas substanciais após a separação de Kanye – CMIO

A gigante de roupas esportivas pode perder mais de US$ 1 bilhão após romper relações com o controverso rapper

A decisão da Adidas de encerrar sua parceria com o rapper Kanye West pode levar as perdas operacionais da empresa de roupas esportivas a mais de US$ 1 bilhão em lucros perdidos, disse seu executivo-chefe.

A gigante do vestuário anunciou em outubro que não continuaria seu relacionamento de nove anos com West, depois que ele postou uma série de declarações anti-semitas nas redes sociais.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Adidas disse que seu planejamento financeiro para o próximo ano reflete “impacto adverso significativo de não vender o estoque existente” caso seja incapaz de “vender ou reaproveitar” sobras de sua coleção ‘Yeezy’. A falha na venda das ações pode custar à empresa até US$ 534 milhões em lucros cessantes.

“Os números falam por si”, disse o CEO da Adidas, Bjorn Gulden, que ingressou na empresa em janeiro vindo da marca rival de roupas esportivas Puma. “No momento, não estamos atuando da maneira que deveríamos.” Ele também disse que espera “custos únicos” de $ 213 milhões devido a um “revisão estratégica” do negócio.













A empresa também disse que espera que as vendas caiam este ano em uma margem de um dígito. As ações da Adidas perderam 11% de seu valor na sexta-feira após o anúncio de que encerraria o ano operando com prejuízo financeiro pela primeira vez em três décadas. Esses fatores contribuíram para que as estimativas de perdas de lucros da empresa estivessem potencialmente acima de US$ 1 bilhão para 2023.

West, que também atende pelo nome de Ye, foi dispensado pela Adidas em outubro passado, depois de fazer vários comentários que foram determinados pela marca de roupas como anti-semitas por natureza. Em dezembro, ele apareceu nos programas InfoWars apresentados por Alex Jones, onde fez declarações em apoio a Adolf Hitler e aos nazistas. West também havia dito anteriormente: “Posso dizer merda anti-semita e a Adidas não pode me deixar.”

Além da saga do Oeste, a Adidas tem enfrentado outros problemas financeiros nos últimos tempos. Em março, anunciou que fecharia suas lojas na Rússia e suspenderia as lojas online após a eclosão do conflito na Ucrânia. Também viu seus negócios na China afetados pelas rígidas práticas de bloqueio da Covid introduzidas por Pequim.