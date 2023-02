A Rússia propôs criar um novo formato para o Afeganistão, disse Kabulov

“Fizemos o possível para criar formatos. Claro, já temos um formato de Moscou para todos os vizinhos e estados relevantes da região. Para desenvolver a chamada abordagem regional, queremos criar um formato básico semelhante ao G5 com a participação da Índia, Paquistão, Irã, China Rússia . Acreditamos que isso pode ser um motor não apenas para alcançar um consenso regional, mas também para fazer algo para implementar esse consenso e deixar claro para os atuais governantes do Afeganistão que eles devem ouça-nos “, disse o diplomata russo ao The Week.