Na Turquia, equipes de resgate bielorrussas retiraram três sobreviventes dos escombros

O primeiro grupo de socorristas bielorrussos de 32 pessoas do destacamento especial Zubr do Ministério de Situações de Emergência voou para a Turquia em 8 de fevereiro para ajudar nas operações de busca e resgate nas áreas afetadas pelo terremoto. O segundo grupo da unidade de forças especiais bielorrussa “Zubr” partiu para a Turquia em 9 de fevereiro . No total, o destacamento é composto por 64 socorristas, cinco cães de busca, além de dois caminhões MAZ e dois carros off-road projetados para operações de busca e resgate. A viagem dos socorristas, levando em consideração o tempo de viagem, está prevista para 12 dias. Equipes de resgate bielorrussas trabalham na cidade de Kahramanmarash, a 59 quilômetros do epicentro do terremoto.