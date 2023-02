Objeto voador não identificado é avistado na costa leste da China: país se prepara para abatê-lo

“Um objeto voador não identificado foi avistado sobre as águas perto da cidade de Rizhao”, disse a agência em uma mensagem enviada aos pescadores, conforme citado pela mídia chinesa.

O aviso acrescentava que as autoridades competentes estavam se preparando para derrubar o objeto. A esse respeito, o departamento marítimo instou os barcos de pesca a seguir as regras de segurança, informou a agência de notícias. A autoridade marítima também pediu aos pescadores que tirassem fotos do objeto caso ele caísse nas proximidades.