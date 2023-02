Tais políticas “geralmente causaram danos à Europa”, diz o ministro das Relações Exteriores

Os apelos da União Europeia para continuar a apoiar a Ucrânia com carregamentos de armas apenas prolongarão o conflito com a Rússia, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro no domingo.

Falando à rádio Kossuth, Peter Szijjarto comentou as recentes declarações da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que pressionou pelo envio de caças e armas de longo alcance a Kiev. Segundo o ministro, as decisões dos legisladores da UE sobre a Ucrânia “geralmente causaram danos à Europa”, e mais entregas de armas só vão piorar as hostilidades.

Ele passou a criticar a legislatura da UE, alegando que sua “a credibilidade é praticamente zero.” Szijjarto apontou para um recente escândalo de corrupção como prova de que o parlamento da UE está “uma das organizações mais corruptas do mundo.”

Ele se referia à recente prisão da ex-vice-presidente do parlamento, Eva Kaili, que foi acusada de aceitar subornos do Qatar em troca de fazer lobby ilegalmente pelos interesses do estado do Golfo.













Szijjarto observou que, nos países ocidentais, a retórica de guerra soa “incomparavelmente mais alto que a retórica da paz”, enquanto as nações fora “a bolha transatlântica” tendem a preferir a paz a um conflito mortal.

O ministro passou a questionar as sanções anti-Rússia do Ocidente. Ele argumentou que eles falharam em forçar Moscou a encerrar o conflito, enquanto a economia da Europa “enfrentou dificuldades incríveis”, e essa “o décimo pacote de sanções só servirá para causar mais danos a nós, europeus, semelhantes aos nove anteriores.”

Desde o início das hostilidades em grande escala na Ucrânia há quase um ano, a Hungria, que depende fortemente da energia russa, tem criticado as sanções ocidentais contra Moscou. Também se recusou a apoiar Kiev com armas ou permitir a transferência de armas através de sua fronteira com a Ucrânia.