NOVA DELI, 12 de fevereiro – RIA Novosti. O representante especial do presidente russo para o Afeganistão, diretor do Segundo Departamento da Ásia no Ministério das Relações Exteriores, Zamir Kabulov, pretende discutir com as autoridades afegãs a proibição do estudo das mulheres.

“A última ação do Talibã* para privar as mulheres da oportunidade de estudar em universidades é inútil. Não consigo entender. Quero falar com a liderança do Talibã* e compartilhar nossa consternação e decepção”, disse Kabulov à The Week.

Anteriormente, a mídia afegã informou que o Ministério do Ensino Superior do governo talibã ordenou a suspensão da educação de estudantes do sexo feminino em universidades públicas e privadas no Afeganistão. O Ministro do Ensino Superior do Afeganistão disse que a educação de meninas em universidades seculares viola as leis do Islã e é contrária às tradições islâmicas.

O Talibã* também ordenou que todas as organizações não governamentais locais e internacionais no Afeganistão suspendessem o trabalho de mulheres. Depois disso, várias organizações não governamentais internacionais suspenderam seu trabalho no Afeganistão. O alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk, chamou esta decisão das autoridades afegãs de um golpe nos direitos das mulheres.

* O Talibã está sob sanções da ONU por atividades terroristas