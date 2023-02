Funcionários dos EUA basicamente admitem que explodiram Nord Stream – Russian FM – CMIO

Os oleodutos foram sabotados porque Washington via a cooperação russo-alemã como uma ameaça, afirmou Sergey Lavrov

As autoridades americanas estão basicamente admitindo que estavam por trás da sabotagem dos oleodutos Nord Stream, que foi perpetrada para impedir a reaproximação entre Moscou e Berlim, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

“Os EUA decidiram que [Russia] têm cooperado muito bem com a Alemanha nos últimos 20 ou 30 anos; ou melhor, os alemães cooperaram conosco muito bem”, disse ele em entrevista publicada no site do Itamaraty no domingo.

O “aliança poderosa” baseado em recursos energéticos russos e tecnologia alemã “começou a ameaçar a posição de monopólio de muitas corporações americanas”, Lavrov explicou.

Assim, Washington decidiu destruir esta aliança entre Moscou e Berlim, e fê-lo “literalmente” atacando os oleodutos, que foram construídos para levar gás russo à Europa através da Alemanha, acrescentou.

“As autoridades americanas estão basicamente admitindo que as explosões que ocorreram no Nord Stream 1 e 2 foram obra deles. Eles até falam sobre isso com alegria”, afirmou o ministro das Relações Exteriores.













Lavrov provavelmente estava se referindo a uma confissão feita pela subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, durante uma audiência no Senado no final de janeiro. “Estou, e acho que o governo está, muito satisfeito em saber que o Nord Stream 2 é agora… um pedaço de metal no fundo do mar”, disse. ela disse naquele momento.

“A vileza dos políticos ocidentais é bem conhecida”, Lavrov continuou, sugerindo que “o plano, que agora está sendo implementado através da ‘incitação’ da Ucrânia contra a Rússia e travando uma guerra de todo o Ocidente contra a Rússia por meio da Ucrânia, visa em grande parte impedir uma nova reaproximação entre a Alemanha e a Rússia.”

Os comentários do principal diplomata da Rússia vêm poucos dias depois que o icônico jornalista investigativo americano Seymour Hersh divulgou um relatório bombástico, culpando Washington por sabotar os oleodutos Nord Stream no ano passado.

De acordo com uma fonte informada que conversou com Hersh, explosivos foram plantados nos oleodutos no Mar Báltico em junho de 2022 por mergulhadores da Marinha dos EUA sob o disfarce de um exercício da OTAN. Eles foram detonados no final de setembro, tornando inoperável a principal infraestrutura energética europeia.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, negou o relatório do jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer, chamando-o de “totalmente falsa e completa ficção”. Ninguém entre os altos funcionários americanos sequer comentou as acusações feitas por Hersh.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China comenta relatório bombástico do Nord Stream

Durante meses, as autoridades russas apontaram para o fato de que o único lado a se beneficiar da destruição do Nord Stream foram os EUA, que viram o fornecimento de seu gás natural liquefeito mais caro para a Europa aumentar maciçamente desde as explosões.