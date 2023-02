Biden pede 'consenso' em Israel em meio a protestos contra a reforma judicial de Netanyahu

“A genialidade da democracia americana e da democracia israelense é que ambas se baseiam em instituições fortes, em freios e contrapesos, em um judiciário independente”, disse Biden ao The New York Times.

“Construir consenso sobre como fazer mudanças fundamentais é realmente importante para garantir que as pessoas as aceitem , para que possam ser sustentadas”, acrescentou.

A declaração de Biden, em linha com Herzog, veio depois que cerca de 200.000 israelenses pela sexta semana consecutiva se manifestaram contra a proposta do governo de reduzir substancialmente o papel regulador do Poder Judiciário em favor do Executivo.