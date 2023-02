China se prepara para abater OVNI – mídia estatal – CMIO

A aeronave não identificada teria sido avistada na cidade costeira de Rizhao, depois que os EUA derrubaram três objetos semelhantes

As autoridades chinesas estão se preparando para abater um “objeto voador não identificado” perto da cidade costeira de Rizhao, na província oriental de Shandong, informou a mídia estatal no domingo. O encontro ocorre depois que aviões de guerra dos EUA derrubaram três dispositivos semelhantes em uma semana, um dos quais originado na China.

O OVNI foi avistado por “autoridades marítimas locais”, o jornal Global Times relatado, acrescentando que as mesmas autoridades estavam se preparando para abrir fogo contra ele. Os pescadores que trabalhavam perto da cidade portuária receberam mensagens aconselhando-os a “esteja a salvo.”

Nenhuma descrição adicional da aeronave foi fornecida e não foi explicado exatamente como as autoridades planejavam derrubá-la.













O OVNI foi descoberto horas depois que um caça F-22 dos EUA abateu um objeto não identificado e não tripulado sobre o espaço aéreo canadense. Falando à Fox News, as autoridades americanas descreveram o objeto como um “pequeno balão metálico com uma carga amarrada”, enquanto outros relatos da mídia o descreveram como “cilíndrico” em forma.

As forças dos EUA abateram duas outras aeronaves não identificadas no início da semana. Um foi derrubado perto do Alasca, enquanto o primeiro foi atingido por um míssil na costa da Carolina do Sul. A última aeronave – descrita como uma aeronave chinesa “balão de vigilância” – percorreu todo o país de oeste a leste antes de ser abatido, supostamente reunindo informações sobre “sites estratégicos” ao longo do caminho, de acordo com o Pentágono.

Pequim negou as acusações de espionagem, insistindo que a nave era uma “aeronave civil” que havia desviado do curso. Desde então, o Ministério das Relações Exteriores da China condenou políticos e meios de comunicação dos EUA por usarem o incidente para “atacar e difamar a China”, enquanto o governo Biden impôs sanções a seis empresas acusadas de ajudar o governo de Pequim “programas aeroespaciais”.