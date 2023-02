Reino Unido realiza cúpula ‘secreta’ entre partidos do Brexit – mídia – CMIO

Londres discutiu as falhas do Brexit enquanto lida com as consequências de sua decisão de deixar a UE, relata o The Observer

Funcionários de alto escalão de extremos opostos do espectro político do Reino Unido mantiveram discussões ‘secretas’ destinadas a navegar por um caminho para sair de vários problemas econômicos e estratégicos colocados pelo Brexit, de acordo com um relatório do The Observer.

Documentos da reunião obtidos pelo jornal britânico dizem que as conversas foram realizadas sob o tema principal: “Como podemos fazer o Brexit funcionar melhor com nossos vizinhos na Europa?”

O jornal citou uma fonte que afirmou ter sido um “reunião construtiva” que discutiu longamente os problemas econômicos apresentados pelo Brexit, que ocorrem em um momento de alta da inflação e dos preços da energia.

“O principal argumento era que a Grã-Bretanha está perdendo, que o Brexit não está entregando, nossa economia está em uma posição fraca”, disse a fonte.













A cúpula, que supostamente ocorreu na quinta e sexta-feira, contou com a presença de membros das campanhas ‘Sair’ e ‘Permanecer’, incluindo o conservador sênior Michael Gove e vários membros do gabinete paralelo trabalhista de Keir Starmer. Também incluiu números do banco de investimento Goldman Sachs e Angus Lapsley, secretário-geral adjunto da OTAN para política e planejamento de defesa.

Gove, que foi uma voz central no movimento ‘Leave’ em 2016, também é considerado “honesto” sobre os problemas apresentados como resultado da votação, embora tenha mantido a posição de que o Brexit será uma boa escolha a longo prazo.

Os documentos detalhando a cúpula também diziam que “a volta à UE não estará na agenda” mas observou que o Reino Unido e a UE compartilham objetivos comuns quando se trata dos setores de energia e tecnologia, o relacionamento com Washington e “contendo agressão russa”. Eles também levantaram questões sobre os benefícios de laços mais estreitos entre o Reino Unido e o bloco europeu de 27 membros.

O protocolo da Irlanda do Norte, que visa impedir uma fronteira rígida entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda sem afetar os laços comerciais entre o Reino Unido e a UE, é atualmente uma questão central em Bruxelas e também foi discutido com destaque na cúpula, escreveu o The Observer. A questão permanece sem solução vários anos depois que o Brexit entrou em vigor.

A natureza das negociações reflete preocupações mais amplas do ecossistema político do Reino Unido de que o Brexit continuará a prejudicar a economia do Reino Unido, bem como sua influência estratégica em todo o mundo. O Escritório de Responsabilidade Orçamentária previu que o Brexit reduzirá o PIB per capita do Reino Unido em um fator de 4% em 15 anos a partir de 2016.