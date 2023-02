Palestina exigirá adesão plena na ONU

Anteriormente, o comitê da Assembleia Geral da ONU aprovou um projeto de resolução intitulado “Ações de Israel que afetam os direitos humanos do povo palestino no Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental”. No final de dezembro de 2022, foi aprovada, após votação na Assembleia Geral da ONU, uma resolução que insta o Tribunal Internacional de Justiça a emitir um parecer jurídico sobre as consequências da ocupação dos territórios palestinianos.