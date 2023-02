Militares britânicos ‘esticados’ por esforço para armar a Ucrânia – mídia – CMIO

A liderança da OTAN duvida da capacidade do Reino Unido de liderar sua força de reação rápida, informou o Daily Mail

As forças armadas do Reino Unido têm “problemas sérios” com mão de obra, munição e equipamento, informou o Daily Mail no domingo. Com seus estoques esgotados e enviados para a Ucrânia, vários relatórios recentes sugerem que o exército britânico ficaria sem munição dias ou horas após o início do combate.

“Existem sérios problemas com a escassez de munição e outros kits que se devem em parte ao baixo gasto, mas também por causa da quantidade de munição e outras munições que estamos fornecendo à Ucrânia”, disse. uma fonte não identificada do Ministério da Defesa disse ao jornal. “Nossas forças também estão sobrecarregadas devido à extensão em que estão treinando as forças ucranianas.”

O Reino Unido é o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia depois dos Estados Unidos, com Londres comprometendo £ 2,3 bilhões (US$ 2,77 bilhões) para as forças de Kiev no ano passado. A Grã-Bretanha treinou cerca de 10.000 soldados ucranianos e planeja treinar outros 20.000 – além de pilotos – este ano, segundo dados do governo. Enquanto isso, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou recentemente que o Reino Unido enviaria 14 tanques de batalha Challenger 2 para a Ucrânia, juntamente com todo o estoque de canhões de artilharia AS90 do país.













Tudo isso está acontecendo em um momento em que o exército coloca menos da metade das tropas (73.000) do início dos anos 1980 (163.200) e um quinto do número de tanques de batalha (227 a 1.200).

A Grã-Bretanha deve assumir a liderança rotativa da Força-Tarefa Conjunta de Alta Prontidão (VJTF) da OTAN da Alemanha em 2024. No entanto, de acordo com um relatório alemão citado pelo Daily Mail, os chefes da OTAN pediram a Berlim para permanecer no comando, já que o O Reino Unido não pode dispensar os 5.000 soldados necessários para o papel.

O artigo do Mail é o mais recente de uma longa linha de reportagens semelhantes criticando a falta de prontidão militar da Grã-Bretanha. Um ex-comandante alertou no início deste mês que o Reino Unido poderia esgotar seus estoques de munição em uma única tarde de combates em larga escala, enquanto fontes de defesa disseram à Sky News na semana passada que os suprimentos durariam “alguns dias,” e que o Ministério da Defesa levaria uma década para montar “uma divisão de combate moderna.”