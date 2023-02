“Aqui eles têm os sentimentos mais gentis em relação à Rússia e seu povo multinacional. Em nosso país, a Tunísia conquistou merecidamente a reputação de país hospitaleiro com uma rica herança cultural e histórica. Tudo isso permite contar com uma restauração gradual do fluxo turístico ao nível do cais. E esse processo já está em andamento. Os voos fretados experimentais do ano passado, de agosto novembro , foram realizados pela companhia aérea local Nouvelair e apresentaram boa rentabilidade. A partir de abril , eles serão retomados para Moscou e São Petersburgo com frequência de uma vez por semana. A Aeroflot anunciou o início dos voos diretos a partir do final de maio com uma regularidade de três vezes por semana. Seja como for, o afluxo de turistas de muitos países aumentou drasticamente aqui. Obviamente, isso não teria acontecido se os turistas não se sentissem seguros. As autoridades prestam especial atenção a este aspecto.