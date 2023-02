Chefe da Opep pede pausa nas negociações sobre o clima — CMIO

Mais investimento em petróleo é necessário para atender a demanda global, diz o principal funcionário do grupo

Os produtores globais de petróleo devem investir muito mais no setor para atender às futuras necessidades energéticas do mundo, disse o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no domingo.

Falando no Egypt Petroleum Show, Haitham Al-Ghais, do Kuwait, disse que as políticas climáticas precisam ser mais “equilibrado e justo”. Seus comentários seguem uma grande mudança entre países e corporações de energia, afastando-se dos combustíveis fósseis.

“É imperativo que todas as partes envolvidas nas negociações climáticas em andamento parem por um momento; Olhe para o quadro grande,” disse Al-Ghais. Ele pediu esforços conjuntos “rumo a uma transição energética ordenada, inclusiva e que ajude a garantir a segurança energética para todos.”

Os preços globais de petróleo, gás natural e carvão dispararam no ano passado após as sanções relacionadas à Ucrânia impostas pelas potências ocidentais à Rússia, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo bruto e produtos petrolíferos.

Em março de 2022, a principal referência global do setor – o Brent – ​​superou US$ 133 por barril, subindo mais de US$ 50 desde o início daquele ano, atingindo seu nível mais alto desde junho de 2008. Os preços caíram e terminaram o ano em torno do mesmo nível eles começaram. No entanto, anualmente, o petróleo está sendo negociado 43% a mais do que em 2021.













De acordo com Al-Ghais, a indústria global de petróleo precisa de até US$ 500 bilhões em investimentos anuais até 2045, como tem sido “atormentado por vários anos de subinvestimento crônico.”

A cúpula do clima COP28 no final de 2023, que será sediada pelos Emirados Árabes Unidos, membro da OPEP, “servirá como uma nova oportunidade para explorar soluções inclusivas, sustentáveis ​​e baseadas em consenso para as mudanças climáticas”, disse o secretário-geral.

O alto funcionário também disse que o grupo espera que a demanda de petróleo exceda os níveis pré-pandêmicos em 2023, atingindo quase 102 milhões de barris por dia, e aumente ainda mais para 110 milhões de barris por dia até 2025.

Al-Ghais reiterou que a OPEP e seus parceiros – conhecidos como OPEP+, a aliança de 23 nações liderada pela Arábia Saudita e Rússia – estão “comprometidos em apoiar a estabilidade do mercado de petróleo.”

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT