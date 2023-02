Rússia e Bahrein pretendem criar hubs de grãos e gás

“As autoridades russas e do Bahrein estão analisando propostas para a implementação de diversos grandes projetos emblemáticos . Isso inclui o projeto de um hub de grãos, de gás e uma fábrica para a produção de vacinas russas”, afirmou.

O projeto do hub de grãos no Bahrein tinha sido discutido pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia há quatro anos, mas nunca chegou a ser realizado.

Posteriormente, foi criado um site com foco no fornecimento de grãos russos para os países do golfo Pérsico e Oriente Médio.