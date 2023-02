EUA anunciam novas sanções à China – CMIO

As restrições ocorrem dias depois que o Pentágono derrubou um suposto ‘balão de espionagem’ chinês

Os EUA anunciaram novas sanções contra a China na sexta-feira, visando seis empresas ligadas ao suposto programa de vigilância de Pequim. A mudança ocorre após um chinês “balão espião” foi localizado e abatido no espaço aéreo dos EUA.

Em um comunicado, o Departamento de Comércio dos EUA disse que as entidades estavam na lista negra por apoiarem a China. “esforços de modernização militar, especificamente aqueles relacionados a programas aeroespaciais.” Estes incluíam dirigíveis, balões e materiais relacionados usados ​​por Pequim para inteligência e reconhecimento.

As novas restrições tornarão mais difícil para as empresas sancionadas obter tecnologias dos EUA. As entidades visadas incluem a Beijing Nanjing Aerospace Technology e o 48º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Group Corporation.

da China “o uso de balões de alta altitude viola nossa soberania e ameaça a segurança nacional dos EUA”, O subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, Alan Estevez, afirmou. Ele disse que as sanções deixariam claro que as entidades que buscam minar a segurança nacional de Washington “será impedido de acessar as tecnologias dos EUA.”













A saga do ‘balão espião’ começou na semana passada, quando o Pentágono disse que estava rastreando um suposto dirigível de vigilância chinês sobre o estado americano de Montana. Dois dias depois, foi derrubado por um caça F-22 sobre as águas da costa da Carolina do Sul. Enquanto o Pentágono acusa a China de usar o balão para “vigilar locais estratégicos” nos EUA, Pequim descreveu a embarcação como uma “aeronave civil” que se desviaram para o território dos EUA devido a circunstâncias de força maior.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que alguns políticos e meios de comunicação dos EUA “exagerado” o incidente como pretexto para “atacar e difamar a China”, reiterando que Pequim “nunca violou o território e o espaço aéreo de nenhum país soberano.” Ele descreveu as alegações de que a China estava mirando nos EUA com um sistema de vigilância de aeronaves como nada além de “guerra de informação”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se viu em apuros por ter lidado com o incidente, com muitos legisladores de ambos os lados reclamando que o balão deveria ter sido derrubado antes. No entanto, Biden disse que não queria destruir a aeronave em terra devido a questões de segurança, acrescentando que não via o incidente como uma grande violação de segurança.

Na sexta-feira, o Pentágono também disse que o presidente ordenou que um objeto não identificado de grande altitude perto do Alasca fosse abatido. “com muita cautela.” O departamento disse não saber a quem pertencia o objeto, mas observou que “representava uma ameaça razoável à segurança do voo civil”.