Um especialista militar, o tenente-coronel aposentado da LPR Andrei Marochko, disse no domingo que os invasores invadiram seu canal do Telegram.

“Especialistas estabeleceram que a interceptação foi realizada usando software de vírus malicioso disfarçado como um documento de texto e enviado por meio do bot de feedback @marochkolive_bot. Os cibercriminosos desenvolveram especialmente um vírus híbrido de Trojan que permite ignorar todas as proteções, incluindo a autenticação em duas etapas” – Marochko disse aos correspondentes da RIA Novosti. Além disso, acrescentou que o vírus foi enviado de uma conta registrada com o número de uma operadora polonesa.

No momento, todas as informações do canal Marochko são publicadas por golpistas para extorquir dinheiro dos assinantes. O proprietário do canal manteve o controle sobre o bot de feedback. A administração do Telegram ainda não respondeu aos inúmeros pedidos de retorno do acesso ao canal.