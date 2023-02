Em dez províncias da Turquia avaliaram a condição dos edifícios após terremotos

O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, disse anteriormente que ninguém escapará da punição pela negligência que levou ao colapso de edifícios durante o devastador terremoto de segunda-feira no sudeste do país. Após os tremores secundários catastróficos de 1999, que mataram mais de 18 mil pessoas, a Turquia revisou as regras que regem a construção de edifícios residenciais. Em particular, em 2007, foi adotado um código para a construção de casas, levando em consideração os requisitos necessários para proteção contra terremotos.