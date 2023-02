Pesquisas de opinião na Moldávia mostram que mais de 60% da população do país é a favor de relações estreitas com a Rússia , outros 21% acreditam que pelo menos relações neutras são necessárias. Além disso, quase 65% são a favor do desenvolvimento de relações econômicas com a Federação Russa. As autoridades moldavas afirmaram repetidamente que, desde fevereiro de 2022, as relações com Moscou estão praticamente congeladas e são mantidas apenas no nível das missões diplomáticas.