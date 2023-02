Ex-presidente brasileiro será presidente do banco BRICS — CMIO

Dilma Rousseff comandará o Novo Banco de Desenvolvimento do grupo até o final da presidência do Brasil em 2025

A ex-chefe de Estado brasileira Dilma Rousseff foi nomeada como a próxima presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do grupo BRICS depois que o Brasil ganhou o apoio de seus parceiros para a nomeação na sexta-feira.

A indicação foi aceita pelo governo brasileiro, atualmente chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff, que atuou como presidente do Brasil entre 2011 e 2016, substituirá o diplomata brasileiro Marcos Troyjo, indicado pelo ex-líder do país, Jair Bolsonaro.

Dilma Rousseff ficará no cargo até o final do atual mandato brasileiro na gestão do banco, em 2025, e deve acompanhar o presidente da Silva em visita à China marcada para março.

As nações do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – estão trabalhando para desenvolver sua própria infraestrutura financeira, incluindo uma rede de pagamentos conjunta, com alguns estados membros já tendo mudado para o comércio em moedas locais, a fim de reduzir a dependência dos EUA. dólar e euro.

As cinco economias do BRICS representam atualmente mais de 40% da população mundial e quase um quarto do PIB global.

