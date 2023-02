Pentágono busca retomar programas ultrassecretos na Ucrânia – WaPo – CMIO

Agentes locais podem ser contratados e supervisionados pelas tropas de Operações Especiais dos EUA, relata o jornal

O Departamento de Defesa dos EUA está tentando convencer os legisladores a financiar dois programas ultrassecretos na Ucrânia, que foram suspensos depois que a Rússia lançou sua operação militar no país no ano passado, informou o Washington Post na sexta-feira.

Se o Pentágono conseguir o que quer, as operações envolvendo as Forças Especiais dos EUA podem ser retomadas em 2024, afirmou o jornal.

O Post, citando atuais e ex-funcionários americanos não identificados, alegou que os esquemas em questão permitiriam que comandos americanos empregassem agentes ucranianos para “observar os movimentos militares russos e combater a desinformação.”

Ele disse que os programas são considerados uma forma de “guerra irregular” destinado ao uso contra adversários com quem Washington não está envolvido em um conflito militar.

Embora o Pentágono já tenha começado a preparar seu caso para a retomada dessas operações, é improvável que o Congresso tome uma decisão sobre o assunto antes do outono de 2023, informou o jornal.

O artigo também observou que permanece um grande ponto de interrogação sobre se o governo Biden permitiria que os comandos dos EUA realmente restabelecessem uma presença física na Ucrânia para supervisionar as atividades dos substitutos.













De acordo com o Post, as forças de operações especiais americanas podem acabar tendo que supervisionar as atividades de um país vizinho – formato ao qual teriam se acostumado nos últimos anos.

No entanto, não se sabe se os legisladores darão luz verde aos programas, já que vários críticos não estão convencidos, afirmou o artigo. Alguns deles estão supostamente preocupados com o risco de tais operações arrastarem os EUA para mais fundo no conflito entre Moscou e Kiev.

“O que começou como uma missão de reconhecimento pode rapidamente se transformar em combate quando os substitutos começam a ser alvejados,” um funcionário disse a repórteres sob condição de anonimato. Eles acrescentaram que não está claro “como [defense] departamento vai mudar a opinião do Congresso sobre isso.”

Representantes dos comitês de Serviços Armados do Senado e da Câmara, bem como da Casa Branca e do Pentágono, se recusaram a comentar, citando o status confidencial dos programas, informou o Post.

Desde o início do conflito militar entre Moscou e Kiev, Washington prometeu apoiar Kiev com armas, dinheiro e outras formas de assistência. “pelo tempo que for preciso” para derrotar a Rússia estrategicamente. Moscou, por sua vez, chamou o conflito de uma guerra por procuração travada contra ela por Washington e seus aliados para preservar o domínio ocidental.